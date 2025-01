"Gestione Centro sportivo Saline, subito la risoluzione del contratto"

Forza Italia accelera sulla risoluzione del contratto relativo alla gestione del centro sportivo Saline. "Denunciamo dal 2021 la situazione di reiterato inadempimento e disagi in relazione alla gestione degli impianti sportivi delle Saline da parte della Uisp e della società concessionaria – spiegano Roberto Paradisi, dirigente provinciale FI e Luigi Rebecchini consigliere comunale FI - dopo ben 4 anni dalle nostre reiterate denunce politiche, l’assessore Regine ha dichiarato che il contratto va risolto, dandoci finalmente ragione con un ritardo che si poteva evitare, attesa la palese situazione di incongruenze e inadempienze che Forza Italia ha puntualmente rappresentato alla propria maggioranza. Una situazione addirittura paradossale in cui la società concessionaria ha continuato sorprendentemente a percepire la somma annuale di oltre 319mila euro, senza mai iniziare i lavori di ristrutturazione per oltre 930mila euro; senza mai aprire per tutta la durata dell’anno il centro tennistico (come da contratto) e senza mai né manutenere né rinnovare la copertura dei campi all’aperto lasciati al degrado più totale; senza svolgere i dovuti lavori di manutenzione presso la piscina. La procedura consentirebbe entro il mese di febbraio 2025 di restituire alla città gli impianti".