Gestione delle mense a JesiServizi "Tutti i lavoratori saranno garantiti"

"Un passo così importante lo facciamo proprio per un maggiore risparmio economico e, soprattutto, per garantire agli utenti un servizio più adeguato. Inoltre, sarà assicurata la tutela dei lavoratori che passeranno a una società interamente pubblica di cui il Comune di Fabriano è socio".

Così il sindaco Daniela Ghergo in aula sull’esternalizzazione del servizio mensa alla JesiServizi, decisione contestata dai sindacati e dall’opposizione. Il via libera è arrivato dall’aula giovedì dopo un dibattito acceso sul futuro della refezione scolastica e dei 15 dipendenti comunali a partire dal prossimo settembre. Per l’opposizione e in particolare per Lorenzo Armezzani di Fabriano Progressista l’operazione "non offre alcuna tutela per il personale, nessun piano strategico per migliorare il servizio, nessun reale vantaggio economico per la comunità".

La scorsa settimana la giunta Ghergo ha comunicato l’intenzione di esternalizzare ai sindacati che non hanno gradito. "Abbiamo forti dubbi sulla sostenibilità economica dell’operazione per cui chiediamo di conoscere il piano di fattibilità che dimostri il risparmio economico dell’operazione - hanno rimarcato Simone Morbidoni (Cgil), Salvatore Sena (Cisl) e Otello Bernacconi (Uil) -. La refezione scolastica potrebbe continuare a essere erogata dal Comune con qualche assunzione in più di personale. Il personale Comunale è in sofferenza di organico – hanno aggiunto - essendo passati da oltre 200 dipendenti a circa 150 e perdere oggi anche 15 dipendenti costituirebbe un ennesimo errore".