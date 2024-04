Gestione dell’emergenza, attestati agli studenti

Educazione alla cultura di Protezione civile e gestione dell’emergenza, la carica di 230 studenti della secondaria di secondo grado ieri nell’auditorium del Polo scolastico del Carlo Urbani di Moie. L’occasione era la consegna degli attestati, relativi alle lezioni di educazione alla cultura di Protezione civile e gestione dell’emergenza. Un’iniziativa, coordinata dal referente provinciale della Protezione civile Lorenzo Mazzieri e portata avanti dal gruppo formatori del progetto "Prevenzione e sicurezza" di Castelplanio, che avrà come momento finale, il 18 maggio, un evento nel parco Montessori, di fronte al plesso scolastico di via Venezia. Presente anche il funzionario del Volontariato Protezione civile della Regione Marche Mauro Perugini. "Il percorso – ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Maria Ludovica Trillini – ha permesso agli studenti di approfondire, con la guida dei volontari della Protezione civile e degli insegnanti, temi legati alla prevenzione e alla misure da adottare in caso di eventi come terremoti, alluvioni, maremoti, ma anche ai rischi provocati dall’attività umana, industriale, ambientale o agli incendi boschivi".