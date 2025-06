Gestione forestale, arrivano fondi

E’ un investimento totale che ammonta a 6,4 milioni di euro per la gestione forestale attiva di oltre 430 ettari di boschi pubblici in aree interne delle Marche, risultato di un importante progetto di compensazione ambientale promosso da Uncem Marche, in collaborazione con Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l’Italia, legato all’ampliamento dell’autostrada A14. In particolare all’Unione Montana Esino Frasassi andranno 527mila e 560 euro per 35 ettari. L’iniziativa interessa nove Unioni Montane, coinvolgendo boschi spesso abbandonati o degradati, sui quali saranno realizzati interventi di diradamento selettivo per favorire la rigenerazione naturale, migliorare la resilienza ecologica e aumentare la capacità di assorbimento del carbonio. Si tratta di un’azione riconosciuta all’interno dei decreti Via, Valutazione di Impatto Ambientale), che nasce da un lungo percorso istituzionale iniziato nel 2014, e si inserisce tra le misure previste dalla Convenzione Unica tra Mit e Autostrade per l’Italia, in vigore fino al 2038.