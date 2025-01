Gestione impianti sportivi: prorogata la piscina

Il commissario prefettizio alla guida del Comune di Osimo sta lavorando su diversi fronti, dai più caldi come la questione del biogas e quella legata alle antenne di nuova installazione, fino all’amministrazione più ordinaria e giornaliera, come il Piano asfalti che partirà a breve, e all’aiuto alle associazioni in affanno.

La mancanza di un sindaco e di una giunta si fa sentire però quando ci sono da prendere decisioni di stampo più politico per il bene della città. Alcuni impianti sportivi, ad esempio, "soffrono".

Nel luglio 2022 la giunta Pugnaloni aveva approvato una delibera che, in base ad una facoltà concessa dallo Stato ai Comuni, prolungava le scadenze delle convenzioni di gestione degli impianti sportivi: anziché rinnovare le convenzioni annualmente con le associazioni che già gestiscono le strutture sportive per conto del Comune, la giunta, sfruttando la legge relativa alle conseguenze del biennio di pandemia, aveva deciso di prorogare le scadenze da settembre 2022 a settembre di quest’anno.

L’ex sindaco Pirani quindi ha dovuto "solo" assegnare gli spazi nelle palestre dove non ci sono i gestori, come quelle scolastiche.

Discorso diverso per la piscina comunale, la cui gestione scadeva nel novembre scorso, momento in cui è stata prorogata di sei mesi, fino a luglio. C’è tanto da fare per il rinnovamento, in alcuni casi urgente, degli impianti ma, al momento, per quanta riguarda nuovi investimenti la situazione è congelata, così come per altre opere pubbliche in città.

Mirco Santoni della Team Marche che gestisce l’impianto natatorio della Vescovara afferma: "Servono interventi in generale per la struttura ma ormai data la situazione delicata del momento, con il commissariamento del Comune, aspettiamo luglio, quando il nuovo sindaco potrà compiere scelte relative agli investimenti. Abbiamo superato tante difficoltà, dal post covid al caro energia che ha messo a dura prova la tenuta della piscina, questa è un altro scoglio ma non demordiamo. L’offerta in piscina non è cambiata anzi, è stata mantenuta. Stiamo puntando su un progetto dedicato alle persone disabili per garantire loro un vero spazio dove allenarsi e progredire atleticamente. Il Team coltiva talenti: un nostro orgoglio è Alessandro Ragaini, nuotatore 17enne di Castelplanio tesserato per Team Marche e Carabinieri, che ha vinto l’oro nei 200 stile libero ai campionati italiani assoluti di Riccione centrando anche il pass per le Olimpiadi di Parigi".

Silvia Santini