Gestione "Lazzabaretto". Altro che banale errore, il bando si apre ai privati: le associazioni a rischio

Bando per la gestione del Lazzabaretto nei prossimi cinque anni: errore o calcolo per allargare la platea dei partecipanti modificando la natura associativa dello stesso? Lo spostamento della scadenza del bando per le attività di intrattenimento alla Mole Vanvitelliana (bar+cinema) dal 16 al 27 maggio prossimo probabilmente non è stato provocato da un errore materiale nella stesura del documento, quanto dalla modifica sostanziale della gara che di fatto esce dai binari originari per ampliare l’offerta alla galassia imprenditoriale. Allargando la competizione potrebbe alterarsi la competizione. In pratica il nuovo regolamento non apre soltanto all’associazionismo, ma consente, attraverso una piccola variazione lessico-grammaticale, ma soprattutto di forma (da "ciascuno" ad "almeno uno"), ai capitali privati di entrare e di investire, pur mantenendo di facciata un soggetto/associazione come capofila. Un dettaglio passato inosservato, ma che alla fine potrebbe essere decisivo per le sorti dell’assegnazione del bando.

In pratica l’amministrazione comunale, nello specifico l’area ‘Bandi e concorsi’, ovviamente su invito da parte della politica, si è presa del tempo per capire se ci fossero altre realtà in grado di poter presentare le proprie candidature. Se così fosse, i presupposti di inizio procedura, così come presentato dal neo assessore alla cultura, Marta Paraventi, in consiglio comunale ad aprile, sarebbero completamente travisati.

Andiamo nel dettaglio partendo dall’articolo 8 del bando di gara che riporta la modifica, per alcuni liquidata come un "banale errore". Nella prima stesura del bando era scritto in maniera chiara che a partecipare potevano essere associazioni del terzo settore, in forma singola o con un raggruppamento, ma tutte dovevano essere iscritte al Runts, il Registro unico nazionale del terzo settore; la modifica sostanziale fa sì che in un raggruppamento di soggetti un’associazione può essere iscritta al Runts, mentre altri soggetti privati non hanno l’obbligo di esserlo. Ecco, qualora confermato, svelato l’arcano, in pratica basterebbe un’associazione garante, affiancata però da interessi privati o in grado di poter presentare un’offerta economica importante visto che nella tabella della premialità per il bando la stessa vale il 30%. Quindi l’imperativo del ‘Terzo settore’ decade di fronte a una proposta economica di peso.

Stando a quanto abbiamo potuto ricostruire, è la prima volta, da trent’anni a questa parte, che nel bando per la gestione di quello che fino al 2024 è stato chiamato ‘Lazzabaretto’, ossia il bar con le varie iniziative culturali e aggregative più la gestione del cinema, entra a gamba tesa l’offerta economica e il peso che questa potrebbe avere in fase decisionale. Su queste basi le realtà associative, quindi senza scopo di lucro, sono destinate a perdere. Lo slittamento della scadenza è stata resa necessaria per dare più tempo a nuovi soggetti di prendere conoscenza della modifica e poter presentare un’offerta congrua. In attesa della scadenza del bando, il 27 maggio, non sono da escludere ricorsi contro il pronunciamento della commissione.