"Gestione più oculata dell’immigrazione: flussi da controllare"

Nordafricani contro sudamericani: la rissa di venerdì sera in pieno centro e gli effetti negativi sull’integrazione delle comunità straniere. La delinquenza e il rapporto con la presenza di un tessuto etnico diversificato nelle parole del vicesindaco Giovanni Zinni, assessore con delega alla sicurezza: "Non vorrei legare il tema della sicurezza a quello dell’immigrazione, ma ci sono delle evidenze _ spiega Zinni al Carlino _. Gli effetti della globalizzazione producono anche le migrazioni e la nascita di insediamenti etnici nei territori dell’Europa. Il fenomeno non si combatte con lo ius soli, con la concessione della cittadinanza italiana e con i gessetti colorati. L’integrazione degli extracomunitari può avvenire in maniera molto più efficace se affrontata a piccole dosi, non con numeri come quelli a cui stiamo assistendo. Contenere il fenomeno sarebbe più facile con una gestione più oculata. Servono anni per fare un lavoro che invece si chiede alle istituzioni di compiere in fretta, poi le cose non vanno a finire bene. Lavorare con culture diverse non è facile, comunità chiuse a riccio che non sempre vedono la nostra di cultura come un modello da seguire trovandosi in Italia e noi da offrire. Secondo me controllare i flussi e dunque non consentire un accesso indiscriminato di migranti, è fondamentale nel medio lungo periodo. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta sul fronte dell’accoglienza e la continueremo a fare, ma non vogliamo trattare la questione fa la sinistra, appunto con i gessetti colorati e le solite frasi di rito per gestire il problema". Zinni parla ovviamente anche dell’episodio di venerdì in centro: "Mi resta l’amaro in bocca per il disagio giovanile, sebbene per fortuna ad Ancona non esista la piaga delle baby-gang ma soltanto episodi emulativi frutto appunto del disagio delle nuove generazioni. Un fenomeno, comunque, a cui chiedo a tutti di fare la massima attenzione". C’è massima soddisfazione, al contrario, per l’utilità delle immagini registrate da telecamere funzionanti e collegate alla Control Room al comando dei vigili urbani: "Gli elementi probatori consegnati ai carabinieri, competenti per le indagini sono evidenti _ conclude Zinni _. Inoltre, i primi a a intervenire sulla scena della rissa in corso Mazzini sono stati i nostri agenti. La nostra giunta si è subito dimostrata molto sensibile al tema della sicurezza, a differenza di quanto avveniva col centrosinistra".

Pierfrancesco Curzi