Gestione scuolabus e mense all’esterno: proteste

Verso l’esternalizzazione delle mense scolastiche e del servizio scuolabus: sindacati e lavoratori che rischiano di passare dal pubblico al privato protestano e si mobilitano. "Nei giorni scorsi – spiegano dalla Rsu – siamo stati convocati dall’amministrazione comunale, a un incontro alla presenza del sindaco Daniela Ghergo, dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Lorenzo Vergnetta, del segretario generale e del dirigente comunale. In quella sede l’assessore alla Rigenerazione Urbana in buona sostanza, ha manifestato la volontà e anche la necessità di esternalizzare i servizi di refezione e trasporto scolastici già da settembre cedendo anche il personale impiegato in tali servizi e cioè dipendenti comunali che prestano l’attività lavorativa da oltre 15 anni". I sindacati, come spiegano Simone Morbidoni (Cgil), Salvatore Sena (Cisl) e Otello Bernacconi (Uil) hanno manifestato il loro dissenso e giudicato "inopportuno" procedere con le esternalizzazioni.

Venerdì si è svolta l’assemblea del personale coinvolto: di qui la mobilitazione. "Vogliamo portare a conoscenza della Giunta e dell’intero consiglio comunale – spiegano i sindacati - quanto da noi riferito. A oggi abbiamo forti dubbi sulla sostenibilità economica dell’operazione per cui chiediamo di conoscere il piano di fattibilità che dimostri il risparmio economico dell’operazione. I servizi in questione potrebbero continuare a essere erogati dal Comune con qualche assunzione in più di personale. Comunque il personale impiegato che da anni svolge un servizio di primaria importanza per i cittadini e i loro figli in età scolare, merita maggiore attenzione e non può subire le conseguenze di una gestione miope legata a un risparmio tutto da dimostrare. A ciò si aggiunga che il personale comunale è in sofferenza di organico – aggiungono i sindacati - essendo passati da oltre 200 dipendenti a circa 150 e perdere oggi 15 dipendenti dei servizi in discussione costituirebbe un ennesimo errore".

Per la Rsu "tali dipendenti potrebbero ben essere utilizzati in altri settori e in altre mansioni. A cosa o a chi servirebbe, infatti, perdere questi dipendenti e poi magari dover fare delle nuove assunzioni a breve?". Il sindacato chiede "al di là dei freddi calcoli di tener in considerazione l’aspetto umano e se proprio la scelta operata dalla politica deve essere l’esternalizzazione chiediamo di prevedere: la possibilità di opzione per il personale, la ricollocazione interna del personale che non aderisce e in subordine l’assegnazione alla società in house".

Sara Ferreri