Gestione unica bocciata I sindaci si dividono anche sulla proroga E’ bagarre nell’Ata

di Sara Ferreri

Gestione unica provinciale dei rifiuti, dopo il parere di non conformità dell’affidamento alla New Co Corum scarl arrivato dalla Corte dei Conti, scoppia la bagarre in assemblea Ata e la paura di seguire la strada sbagliata porta ad un rinvio della pratica all’ordine del giorno, dopo oltre tre ore di discussione. A dividere i sindaci e gli amministratori presenti in assemblea Ata ieri il voto sulla nuova proroga degli attuali affidamenti alcuni dei quali in scadenza tra appena 6 giorni. Senza le proroghe si rischia l’interruzione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ma il fatto che la Corte dei Conti abbia detto no all’affidamento in house così come presentato dai Comuni della provincia spinge gli amministratori alla cautela.

Come si giustifica una nuova proroga se così nettamente la Corte dei Conti dice che quell’affidamento non è conforme? Così dopo prese di posizione e toni accesi, l’assemblea ha votato un rinvio della decisione a lunedì prossimo. A stretto giro di posta sarà riconvocata in urgenza l’Ata per correggere l’ordine del giorno che ieri non avrebbe coinciso con il deliberato dell’assemblea. A chiedere con forza il rinvio i Comuni di Senigallia il sindaco Massimo Olivetti convinto che "i vertici Ata debbano lasciare il loro posto perchè non è possibile che vengano esposti i consigli comunali a questa responsabilità". Il sindaco di Senigallia ha poi rimarcato: "Rischiamo di dover fare ancora altre proroghe, per sei mesi, un anno sapendo che questa fattispecie può configurare reato". Rinvio chiesto con forza anche dal Comune di Filottrano. La preoccupazione e la paura di andare incontro a un esposto alla Corte dei Conti o a nuovi ricorsi era palpabile. Anche il sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni ha chiesto il rinvio dando la disponibilità a partecipare ad una "nuova assemblea anche di domenica" "per avere chiaro cosa si vota". La proroga è motivata con la prosecuzione del percorso per arrivare all’affidamento alla nuova società consortile Corum e questo, alla luce del parere della Corte dei Conti, non convince diversi amministratori.

"La proroga (trimestrale, ndr) va motivata – hanno spiegato il direttore Ata Massimiliano Cenerini e il presidente Daniele Carnevali – e la formula inserita è stata concordata con Anac per stare tranquilli con la stessa proroga". L’assemblea è divisa sul da farsi alla luce del netto parere della Corte dei Conti ma togliere dalla motivazione della proroga la nuova società consortile, ha spiegato Cenerini vorrebbe dire "mettere una pietra tombale su quel progetto". La sindaca del capoluogo Valeria Mancinelli ha definito "sorprendente alla luce della sentenza del Consiglio di stato (2018, ndr) che aveva validato la società consortile, questo parere della Corte dei Conti". Più netto il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni: "Non penso che siamo tutti cretini: che la Corte dei Conti possa valere più del nostro intelletto e dei nostri consulenti. Il parere può essere controdedotto perché la Corte non è andata in profondità. Ci sono in ballo 600 dipendenti e le loro famiglie: perderebbero il lavoro. L’unica possibilità è Corum".