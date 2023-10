Gestione unica dei rifiuti. Avanti con AnconAmbiente

Gestione unica dei rifiuti, il progetto di affidarla ad AnconAmbiente che dovrebbe inglobare i rami di azienda delle altre società pubbliche che oggi svolgono il servizio non incontra ostacoli. Le contrarietà di alcuni sindaci, in testa Senigallia e Falconara dopo la mossa del sindaco del capoluogo Daniele Silvetti, come loro di area del centrodestra, si sono trasformate in astensioni. All’assemblea Ata di ieri mattina il progetto AnconAmbiente ha incassato 27 sì e 10 astensioni con il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che pur avendo annunciato l’astensione del suo Comune era assente al momento del voto. Oltre Falconara ad astenersi sono stati Monte San Vito, Corinaldo, Castellone di Suasa, Belvedere Ostrense, Morro d’Alba, Serra San Quirico e Camerata. Non è mancata la prudenza visto soprattutto il fatto che manca ancora un piano industriale e quello di fattibilità economico finanziaria ma nessuno stavolta ha sollevato barricate per il nuovo tentativo di percorrere la strada, non certo agevole dal punto di vista burocratico, dell’affidamento in house. Resta anche da capire come includere Astea che in parte è privata. Poi c’è da passare il vaglio degli organismi di controllo: Anac, autorità garante del mercato e forse di nuovo la Corte dei Conti.

Ieri è stata varata una proroga di tre mesi dei servizi in essere ma a dicembre probabilmente ne sarà necessaria un’altra ancora. "Il lavoro fatto in questi tre mesi – spiega soddisfatto il presidente dell’Ata Ancona Daniele Carnevali – ha avuto i suoi frutti. Si tratta di un progetto inclusivo di tutto il territorio che offre una possibile apertura anche per ragionare sull’impiantistica, superando i campanili".

Così, invece, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: "La provincia di Ancona oltre la Destra e la Sinistra, dà fiducia al progetto di AnconAmbiente. La nostra azienda guiderà questo nuovo percorso che vuole portare alla creazione di un unico soggetto che vede coinvolte Jesiservizi, Cis e Sogenus. Una strada che mira ad evitare la gara europea che lascerebbe dubbi ed incertezze sul futuro delle società pubbliche che gestiscono storicamente il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti"

E ancora: "In questa assemblea come da impegni assunti – spiega il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo – si è verifica la ’non infondatezza’ della manifestazione di interesse avanzata a giugno da parte di Anconambiente e Jesi Servizi. Si tratta non di un’approvazione di un progetto ma di permettere a questi soggetti di avanzare un progetto concreto nei prossimi mesi. L’astensione manifestata non dirime i dubbi ma conferma che ci sono sindaci che credono nell’in house ma valutano a seconda delle proposte cosa è meglio per i cittadini e i lavoratori".

Sara Ferreri