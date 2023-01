Gestione unica dei rifiuti, c’è l’ok "Per i cittadini non cambierà nulla"

Via libera anche del consiglio comunale di Ancona, dopo una lunga discussione, alla costituzione della nuova società consortile (Corem) formata da Viva Servizi (al 75%), Jesi Servizi (12,5%) ed Ecofon Conero (12,5%) per la gestione unica provinciale dei rifiuti. Prevista, ad Ancona, la creazione di tre nuovi centri di raccolta dei rifiuti. La delibera della giunta per procedere con la costituzione della nuova società pubblica che dovrà gestire la raccolta rifiuti nei 46 Comuni della provincia è stata approvata. Bocciato al contrario l’emendamento presentato dal consigliere di opposizione (60100) Stefano Tombolini, e da tutto il centrodestra. Una lunga e articolata discussione quella di ieri in aula, in particolare sulla cessione del ramo d’azienda del servizio, Viva Servizi in primis, al nuovo consorzio Corem. Ma di fatto per i cittadini cosa cambierà? "Praticamente nulla, si continuerà a pagare la Tari per ripianare i costi e le tariffe saranno tarate in base al funzionamento del servizio – ha rassicurato la sindaca Valeri Mancinelli – La scelta della maggioranza dei Comuni della provincia è stata quella di mantenere la guida del servizio in mani pubbliche, mentre una parte minoritaria, in particolare le vecchie giunte di Jesi e Fabriano (cambiate alle recenti elezioni amministrative passando da centrodestra e Movimento 5 Stelle al centrosinistra, ndr) pendeva a favore di una gestione privata". Contrari anche Falconara, Monte San Vito e altri Comuni ma nel frattempo Jesi e Fabriano hanno cambiato giunta, entrambe di orientamento analogo a quello del capoluogo dorico e questo ha allargato la strada in favore dell’in house.

Ma nei giorni scorsi due società private Rieco e Marche Multiservizi hanno presentato ricorso contro la delibera di affidamento in house votata dall’assemblea Ata. L’opposizione in aula chiedeva un rinvio del voto della delibera per attendere l’esito dei ricorsi: "Il sindaco dice che va tutto bene, ma i cittadini del capoluogo ne pagheranno le conseguenze" ha commentato Tombolini prima di lasciare l’aula in segno di protesta. Presente alla seduta consiliare anche il direttore generale di Viva Servizi, Moreno Cementi che ha commentato: "La nuova società consortile prevede un piano di investimento di 140 milioni in 15 anni, parte dei costi d’acquisto del ramo d’azienda nei confronti di Anconambiente. Le perdite? Detto che in 15 anni può succedere l’imponderabile, noi prevediamo di fare utili per circa 40 milioni di euro".

È calendarizzata per venerdì prossimo l’assemblea Viva Servizi che dovrà varare la costituzione della New Co, ma alcuni consigli comunali e giunte hanno chiesto il rinvio: Falconara, Senigallia e Monte San Vito, mentre Castelfidardo porterà la questione in aula solo a fine mese. Un percorso quello dell’affidamento ad una società pubblica della gestione rifiuti fortemente voluto dalla maggioranza che guida il capoluogo dorico e dall’ex giunta di Senigallia. L’iter amministrativo ha visto coinvolti le autorità tra cui Anac e Arera oltre all’Autorità d’Ambito, passando per i Comuni. Di fatto in un prossimo futuro i dipendenti AnconAmbiente transiteranno al consorzio, così come quelli di JesiServizi e Ecofon Conero, per 661 dipendenti. Nulla dovrebbe cambiare sotto il profilo occupazionale, ma nel corso degli anni verranno rinnovati i vari parchi automezzi. Anche il tipo di raccolta non dovrebbe subire cambiamenti di rilievo.