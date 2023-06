Gestione unica dei rifiuti Il colpo di scena di Silvetti: ora spunta l’ipotesi della gara

di Sara Ferreri

Gestione unica provinciale dei rifiuti, si preannuncia il colpo di scena all’assemblea Ata prevista per oggi. Se l’orientamento del sindaco del capoluogo Daniele Silvetti, fino a qualche giorno fa, sembrava essere per l’affidamento in house con un patto tra AnconAmbiente, Jesi Servizi, Cis e Sogenus ora sarebbe diverso. L’in house, dopo la bocciatura da parte della Corte dei Conti relativamente alla creazione di una nuova azienda (Corum), non sarebbe stato valutato dal neosindaco come una strada ancora percorribile. Silvetti, due settimane fa, aveva incontrato il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e il presidente dell’Ata Daniele Carnevali spiegando assieme a loro: "Abbiamo condiviso il comune obiettivo di perseguire ogni ipotesi utile alla gestione in house". Ma gli approfondimenti avrebbero portato a un’altra strada. Troppo il tempo (almeno quattro anni) impiegato per arrivare a una soluzione pubblica, giustificando proroghe dei servizi in essere nei 46 Comuni, senza trovare la quadra. Se ne discute ormai da dieci anni e il progetto era fortemente voluto dall’ex sindaca Valeria Mancinelli e allora osteggiato dall’ex sindaco di Jesi Massimo Bacci.

La nuova posizione del capoluogo sarebbe molto vicina a quella di Senigallia, Falconara, Monte San Vito, Serra San Quirico e altri Comuni, nonostante il pressing delle ultime ore dei sindacati per l’affidamento pubblico a tutela dei 300 dipendenti AnconAmbiente e non solo. Il cambio di posizione del capoluogo potrebbe spostare l’ago della bilancia che fino ad oggi pendeva per l’in house. Stamattina in assemblea Ata che dovrà comunque varare una proroga, l’ennesima, di sei mesi, i sindaci saranno chiamati a votare di dare mandato al direttore Ata Massimiliano Cenerini di riavviare il procedimento istruttorio per la gara o di continuare a perseguire l’ipotesi in house. Si dovrà votare anche la location dell’impianto per il trattamento del rifiuto da spazzamento stradale e degli arenili: Montemarciano o Maiolati Spontini. La prima ipotesi secondo le valutazioni tecniche la più probabile. Dovrà essere indicata anche una candidatura per il biodigestore: non più alla Coppetella a Jesi (location indicata dall’ex sindaco di Jesi), a causa dell’insediamento Amazon.