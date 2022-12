Gestione unica dei rifiuti: tutto alla New Co

di Sara Ferreri

Via libera definitivo dell’assemblea Ata all’affidamento in house della gestione unica provinciale dei rifiuti: salvo intoppi, entro il prossimo anno tutti i Comuni della provincia (i primi già dal prossimo aprile) dovrebbero entrare nella gestione della NewCo formata al 75% da Vivaservizi, e al 12,5% ciascuno da Ecofon e JesiServizi. Ieri i sindaci che siedono all’assemblea Ata hanno votato la larga maggioranza l’affidamento in house. Trentacinque i favorevoli, cinque i contrari (Falconara, Senigallia, Monte San Vito, Serra San Quirico e Belvedere), uno astenuto (Camerata Picena). Una partita da 80 milioni di euro l’anno per 15 anni, vale a dire 1,2 miliardi di euro con il nuovo consorzio che dovrebbe vedersi cedere qualcosa come 660 dipendenti, per lo più quelli degli attuali gestori dell’igiene urbana, in primis AnconAmbiente e JesiServizi.

Il percorso in sede Ata è concluso ma ora dovrà arrivare il via libera dei singoli consigli comunali (dovranno dare mandato ai sindaci a votare per la costituzione della New Co) e si dovrà arrivare alla costituzione della nuova azienda così da arrivare all’affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Il modello di riferimento sarà il porta a porta ma ogni Comune potrà almeno in fase iniziale mantenere le proprie modalità. Non nasconde la propria soddisfazione il presidente dell’Ata e della Provincia Daniele Carnevali: "Siamo stati i primi in regione ad adottare il piano d’ambito e ora ad approvare l’affidamento che è in house providing, quindi a gestione pubblica, un valore aggiunto. Abbiamo seguito l’iter suggerito dalle sentenze del Consiglio di Stato scaturite dai ricorsi presentati negli anni scorsi e ci siamo confrontati con Anac sulla regolarità del percorso. La costituzione della New Co passerà al vaglio della Corte dei Conti e se tutto andrà a buon fine nei primi mesi dell’anno dovrebbe partire la gestione unica per arrivare nel 2025 alla raccolta puntuale e fissare il principio che chi inquina paga".

Vista l’importante partita economica, il rischio di ricorsi è dietro l’angolo, per questo si è cercato di seguire il percorso indicato dalla magistratura. "Dopo lunghi confronti, trattative, dibattiti – rimarca il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni – chiudiamo il 2022 con un risultato straordinario. Grazie al presidente della Provincia e a tutti i sindaci che come me hanno condiviso questo risultato importante che permette la salvaguardia delle maestraenze, il mantenimento della qualità dei servizi resi sino ad oggi dalle nostre municipalizzate che raggruppate in consorzio continueranno il loro lavoro. Tariffe e livelli di raccolta differenziata uniformi, gestione pubblica del servizio rifiuti, personale qualificato, di più non potevamo ottenere da questa importante votazione appena conclusa". Resta però ancora da affrontare il nodo dell’impiantistica, in primis quello del biodigestore.