Gestione unica rifiuti: stop di Olivetti

Gestione unica provinciale dei rifiuti, anche la maggioranza di Senigallia chiede lo stop in attesa dell’esito dei ricorsi pendenti al Tar (di Marche Multiservizi e Rieco).

Il sindaco Massimo Olivetti nei giorni scorsi ha scritto a Viva Servizi per chiedere il rinvio dell’assemblea dei soci prevista il 3 febbraio per la costituzione della New Co ‘Corum’ (formata da Viva Servizi al 75 %, da JesiServizi al 12,5 e da Ecofon Conero al 12,5) che dovrebbe gestire in house il servizio di raccolta rifiuti a livello provinciale. Una posizione analoga a quella del Comune di Falconara.

"Considerato che la deliberazione dell’Ata è stata oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo competente – si legge nell’atto di indirizzo predisposto dalla giunta e presto al voto del Consiglio - e che tale ricorso è tutt’ora pendente, si ritiene doveroso al fine di osservare una condotta trasparente e prudenziale anche soprattutto in considerazione sia della rilevanza economica dell’operazione sia dell’importanza strategica del servizio pubblico in questione, differire ogni decisione".

Si chiede quindi di attendere "la definizione del contenzioso" e sottolinea come "l’eventuale esito negativo del contenzioso in atto potrebbe esporre il Comune a una richiesta di risarcimento danni di elevata consistenza".

Si richiama quindi la nota del sindaco Olivetti inviata al direttore di Viva Servizi il 18 gennaio con la quale lo stesso chiede di "posticipare ogni decisione in pendenza del giudizio tenendo conto peraltro degli ingenti investimenti che la costituenda nuova società consortile sarà chiamata a sostenere per assumere il servizio".

Il sindaco Olivetti, come la giunta di Falconara, rimarca anche il fatto che "la recente normativa di riordino delle disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica entrata in vigore il 30 dicembre reca disposizioni specifiche anche in maniera in materia di gestione del servizio rifiuti e dell’in house che rafforzano la necessità e l’opportunità di procedere a un un‘ulteriore riflessione e valutazione". "Qualsiasi decisione in merito alla costituzione della società consortile – spiega la giunta Olivetti - deve essere obbligatoriamente sottoposta a consultazione pubblica" circostanza non possibile "visti i tempi stretti di convocazione dell’assemblea".

La maggioranza e il consiglio dunque danno mandato al sindaco Olivetti "di intervenire all’assemblea straordinaria dei soci di Viva Servizi venerdì prossimo chiedendo espressamente rinvio della discussione e della decisione in merito alla costituzionale della società consortile".

Sara Ferreri