Gestiport, lascia Mauro Rognoli Ora investimenti

Gestiport, si è dimesso il presidente Mauro Rognoli e per l’autunno si sbloccano numerosi interventi. "È appena terminata la gara per la nuova struttura al porto, nonostante le notevoli difficoltà dovute alla mole di lavoro portato avanti dall’ufficio: ricordo che sono sempre le stesse persone che hanno dovuto affrontare lo smaltimento rifiuti dell’alluvione. Ma finalmente possiamo dire di vedere la luce in fondo al tunnel. A settembre partiranno i lavori e la prossima stagione vedrà la struttura a disposizione" spiega l’assessore Elena Campagnolo Gli interventi riguarderanno anche i locali distrutti dall’incendio del 2017: "Costi non coperti dall’assicurazione, motivo per cui ho dovuto reperire questi fondi in Regione, che ringrazio per la disponibilità. Quindi quelle due strutture andranno a concludersi. È già pronto un nuovo progetto per la banchina rimasta sguarnita che andrà in giunta il prima possibile". Novità in vista anche per Gestiport, la società è in fase di trasformazione in azienda speciale: " La Gestiport è in trasformazione e in questo momento abbiamo alla guida Silvano Simonetti, dopo le dimissioni di Rognoli. Simonetti è una figura importante che conosce benissimo tutte le dinamiche del porto e che ci consentirà il traghettamento senza problemi - prosegue - Anticipo anche che ci sta aiutando a sbloccare alcune situazioni che si erano arenate come il distributore". C’è anche la sicurezza che il materiale spiaggiato non sarà calcolato nella Tari: "Finalmente possiamo dire con molta felicità che tutto il materiale spiaggiato non verrà calcolato con la tari dei prossimi anni, come invece era accaduto nel 2014, devo dire che i viaggi a Roma con il sindaco sono serviti eccome, risultato pieno portato a casa. Non uso rispondere alle polemiche sterili e inutili che vedo sui social da parte di ex amministratori che probabilmente avrebbero fatto bene a rimboccarti le maniche quando erano alla guida della città, quindi invito tutti per il bene della nostra città ad essere obbiettivi". Per il porto, che quest’anno ha ricevuto l’11° vessillo per gli approdi turistici, si guarda anche al futuro: "Vorrei riuscire a mettere mano anche alla casa degli amici del molo, per lasciare qualcosa più adeguato visto la precarietà della loro struttura – conclude - e a chi chiede lumi sulla casa da mare, vorrei far capire la problematica: quella struttura è costruita non con fondi comunali o regionali ma con un bando che aveva determinati criteri e che non consente l’utilizzo se non per argomenti strettamente legati alla piccola pesca. Per capirci non si può usare neppure per far sostenere lezioni di vela alle varie scuole presenti che si erano fatte avanti, questo per 5 anni, pena restituzione del finanziamento".