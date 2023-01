Gesto estremo mentre è al lavoro I colleghi riescono a salvarlo

Quando l’hanno scoperto sono rimasti sconvolti ma non c’è stato tempo di parlare o di elaborare il dolore, la sorpresa amara. Hanno chiamato subito aiuto e la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Un uomo di 40 anni ha tentato un gesto estremo mentre si trovava da solo all’interno di un magazzino dell’azienda per cui lavora a Camerano. Sono stati i colleghi di lavoro ad accorgersene appunto e a chiamare il 112 ieri mattina. L’operaio aveva cercato di impiccarsi. Sul posto sono accorse l’automedica del 118, la Croce Rossa di Ancona, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ci sono stati momenti di grande concitazione perché il 40enne non rispondeva. L’uomo è stato subito rianimato dal personale medico e sanitario che ha effettuato un lungo massaggio cardiaco assieme al personale di Icaro, che nel frattempo aveva raggiunto il luogo dall’ospedale regionale di Torrette. All’improvviso il cuore ha finalmente ripreso a battere. Successivamente, una volta stabilizzato il quadro clinico, è stato trasferito al nosocomio anconetano e trasferito in sala emergenza. Al momento si trova in Rianimazione.

Le sue condizioni sono giudicate molto gravi dal personale medico e per ora l’uomo resta sotto osservazione a Torrette. Ignoti i motivi che hanno portato il 40enne al gesto, tanto folle. Tutti coloro che l’hanno amato pregano per lui. Se non fosse stato per l’arrivo dei colleghi, per l’uomo poco dopo sicuramente non ci sarebbe stato nulla da fare.