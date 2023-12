Gestore rifiuti, la telenovela infinita. Adesso si va verso una nuova proroga

Gestione unica provinciale dei rifiuti, verso una nuova proroga. Se tutto dovesse filare liscio la nuova gestione non potrà arrivare a pieno regime prima di due anni e mezzo. Nei giorni scorsi in Comune il summit con i sindaci della provincia, dei vertici Ata e dei rappresentanti di AnconAmbiente che dovrà assumere la gestione del servizio dopo aver inglobato le partecipato ed eventualmente far entrare una ventina di Comuni che oggi hanno il servizio all’esterno (Rieco). Nell’incontro è stata illustrato il nuovo assetto societario con Osimo che dovrebbe far uscire il privato e fondere Ecofon in AnconAmbiente e le altre partecipate che oggi gestiscono i rifiuti che dovrebbero cedere il ramo d’azienda ma non è stato presentato il piano di fattibilità economico finanziaria che non sarà pronto entro fine anno.

Di qui la necessità di una nuova proroga (dopo l’ultima di settembre scorso, ndr) l’ennesima senza aver ancora effettuato l’affidamento, fatto che ha sollevato qualche malumore tra i Comuni già in passato critici su questo punto. In primis Senigallia. "Il progetto ad oggi non esiste" ha detto durante l’incontro il direttore Ata Massimiliano Cenerini, fanno presente alcuni amministratori perplessi dalla mancanza di dati sulla fattibilità dell’operazione. Il passaggio societario ad AnconAmbiente richiederà ai 20 comuni oggi Rieco di entrare in AnconAmbiente con una delibera di consiglio. Potrebbe essere un ingresso anche solo simbolico, hanno spiegato i sindaci di Jesi e Ancona Lorenzo Fiordelmondo e Daniele Silvetti che hanno la regia dell’operazione, ma secondo quanto emerso non saranno obbligati a farlo. Dunque l’affidamento unico potrebbe non essere così unico e alcuni Comuni potrebbero voler restare fuori. "L’affidamento sarà deciso a maggioranza – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo -. C’è stato un lavoro importante dietro ed è stata segnata la strada verso un obiettivo Comune. Sono fiducioso che si possa arrivare all’obiettivo e quindi a partire con l’affidamento entro sei mesi, con i tempi tecnici che poi la nuova gestione comporterà. Sarà un avvio graduale e non contestuale per tutti i Comuni". Nel frattempo che si procede con le proroghe e che non va in vigore una gestione volta all’efficientamento però i costi del servizio che vanno ripartiti sui cittadini attraverso la Tari aumentano, come costantemente sta avvenendo negli ultimi anni, perché cresce l’obsolescenza dei mezzi che raccolgono i rifiuti in alcuni Comuni piuttosto importante.