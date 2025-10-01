Gesualdi via dal Cda: "Per le mie idee". Pronta la replica

È amareggiata Sandra Gesualdi (in foto), figlia di Michele Gesualdi, ex allievo di don Milani, per non essere stata rieletta nel Cda della Fondazione don Milani che porta avanti la memoria del priore e gestisce la canonica di Barbiana. Il Cda viene rinnovato ogni 5 anni, ed è composto da nove membri, sette dei quali scelti dai soci fondatori al loro interno e gli altri tre dall’assemblea. Sandra, socia fondatrice, per la prima volta è rimasta esclusa dall’organismo. E ora si sfoga: "Sono stata fatta fuori dal CdA della Fondazione Don Lorenzo Milani, dopo quasi 20 anni di impegno e dedizione totale, su 54 di vita".

Il presidente uscente della fondazione, Agostino Burberi, spiega: "Per la prima volta i soci fodatori hanno votato con voto segreto, lei hai preso 2 voti, mentre altri ne hanno presi sette o otto. Chi ha votato - aggiunge - avrà valutato quello che lei dice e fa". Sandra, però, dal canto suo, attacca: "È una epurazione, non una delusione. Hanno buttato fuori chi esercita il proprio pensiero critico, chi discute, chi pone dubbi, chi denuncia. Questo è accaduto".

Nei mesi scorsi Gesualdi è stata protagonista di una diatriba proprio con questo organismo e con il suo presidente Agostino Burberi, in merito alla collocazione dell’archivio di don Milani, fino a che il tribunale di Monza non ha stabilito che l’archivio poteva rimanere a casa Gesualdi, mentre la Fondazione avrebbe voluto riunirlo sotto la propria disponibilità. "In realtà - spiega adesso Sandra - abbiamo una visione profondamente diversa di cosa deve essere Barbiana. Per me è un luogo del cuore, un luogo di senso, e così deve rimanere. Ultimamente invece sono state installate delle telecamere e un’antenna, e io criticavo queste cose". Replica Agostino Burberi: "Queste cose non c’entrano niente. Abbiamo investito molto per mettere in regola questo luogo".

Nicola Di Renzone