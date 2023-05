Getta droga durante il posto di blocco

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno incrementato i controlli alla circolazione stradale. Due automobilisti sono stati sorpresi a guidare in stato di ebbrezza. Si tratta d un 32enne residente a Jesi e di un 22enne residente a Potenza Picena, che viaggiava in compagnia di amici. Sottoposto all’etilometro è risultato avere un tasso di 0,30 gL. Durante il controllo uno dei suoi amici, che era seduto sul sedile posteriore, subito dopo che l’auto si era fermata, ha gettato a terra un involucro contenente stupefacente, cercando di non farsi notare. Il suo gesto non è sfuggito ai militari che hanno recuperato l’involucro, riscontrando che si trattava di 2,70 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato.