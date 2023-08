Getta la droga al parco: arrestato 24enne

Droga in piena notte al parco, i carabinieri beccano uno studente 24enne e lo arrestano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì, a pochi minuti dall’una di notte, i carabinieri della stazione di Castelplanio i quali durante un servizio di perlustrazione hanno notato alcuni ragazzi all’interno del parco il Boccioletto di Mergo. I militari hanno deciso di identificare il gruppetto di ragazzi e procedere ad un controllo più accurato. Uno di loro, studente del posto, quando ha visto avvicinarsi i carabinieri ha provato a disfarsi di un involucro, lanciandolo nel giardino di un’abitazione che si trova proprio vicino al parco pubblico. Il gesto però, anche se effettuato di soppiatto dal giovane che sperava così di non essere beccato, non è sfuggito ai carabinieri che hanno immediatamente recuperato quell’involucro riscontrando che al suo interno vi erano due pezzi di sostanza stupefacente in particolare hashish, poco meno di un etto e precisamente del peso di 71 grammi l’uno e 10 l’altro. Nell’involucro gettato a terra dal ragazzo c’era anche un bilancino elettronico di precisione per pesare e dividere la sostanza stupefacente.

La conseguente perquisizione personale effettuata dai militari della stazione di Castelplanio ha consentito, poi, di ritrovare altri 19 grammi della stessa sostanza, all’interno dello zaino del ventiquattrenne. A quel punto il giovane studente, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Ieri mattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato nei suoi confronti, in attesa del processo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza in Vallesina. Si tratta, soltanto per restare agli ultimi mesi, dell’ennesimo arresto e denuncia da parte dei carabinieri della compagnia jesina per arginare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi. I controlli della compagnia carabinieri procederanno incessanti anche nei prossimi giorni e settimane in ottica preventiva di ogni reato in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche i furti in abitazione in questo periodo in cui tante famiglie vanno in vacanza lasciando incustodite le loro case. In particolare nei prossimi giorni, visto anche l’approssimarsi della festività di Ferragosto, i controlli saranno ulteriormente intensificati.

Sara Ferreri