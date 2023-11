Getta la droga per evitare i controlli: un 34enne bloccato con l’hashish

Cerca di disfarsi dello stupefacente: beccato dai poliziotti. Giovedì il personale della squadra Volante, in via Setificio, vicino agli Orti Pace, ha notato un catanese 34enne che alla vista degli operatori di polizia, ha iniziato ad accelerare l’andatura per sottrarsi ai controlli gettando a terra una bustina. Gli agenti hanno recuperato l’involucro che conteneva hashish e hanno segnalato il 34 enne alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.