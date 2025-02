Getta nove litri di sostanza oleosa: denunciato

La Polizia Locale di Senigallia è intervenuta a seguito di una segnalazione di un cittadino riguardo allo sversamento di circa 9 litri di una sostanza oleosa in una caditoia di un parcheggio del territorio comunale. Gli agenti, dopo rapide indagini, sono risaliti al presunto autore della violazione: si tratta di un 56enne residente in Emilia Romagna. Immediato l’accertamento riguardo al trasgressore, titolare di una ditta con sede in Emilia Romagna, che stava effettuando dei lavori nei pressi del parcheggio.

Sul posto è intervenuta anche l’Arpam (l’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) per i prelievi della campionatura della sostanza, al fine dell’analisi e il funzionario comunale dell’Area Ambiente del Comune, che ha attivato immediatamente una ditta specializzata per l’aspirazione del liquido oleoso e la pulizia della condotta in modo da evitare inquinamenti e garantire la sicurezza dell’ambiente. Le spese dell’intervento saranno addebitate al trasgressore, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.

Nei giorni scorsi sono state diverse anche le segnalazioni comparse sui social riguardo all’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Materassi e vecchi televisori sono stati scaricati in prossimità del cassonetto per la raccolta degli abiti usati posizionato in prossimità del parco della Pace, mentre ieri, una poltrona e una vecchia sedia sono state lasciate lungo via Pisacane.