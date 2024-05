Gettano la droga dalle finestre: coppia arrestata

Quando si sono visti braccati dai carabinieri hanno gettato la droga da due balconi differenti della casa, ma sono stati entrambi scoperti e denunciati in stato di arresto.

È il bilancio dell’ultima operazione dei militari della Tenenza di Falconara Marittima, effettuata nel tardo pomeriggio di venerdì a Castelferretti. A finire nei guai una coppia del posto, un 49enne lui, una 43enne lei, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso tra loro.

Tutto è nato da un servizio di osservazione, controllo e pedinamento posto in essere dagli uomini dell’Arma falconarese e finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni della normativa sugli stupefacenti. I carabinieri, guidati dal comandante Giuseppe Esposito, sono arrivati nella frazione e, in prima battuta, hanno cinturato lo stabile oggetto del controllo, con personale in abiti civili e con l’uniforme di servizio.

Quando i due hanno capito l’imminente perquisizione, hanno deciso di lanciare da due terrazze diverse la droga e il materiale in loro possesso, poi recuperati dagli stessi carabinieri. La donna ha gettato due calzini, uno avvolto dentro all’altro, con al suo interno un bilancino di precisione ed un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso lordo di circa 4,5 grammi.

L’uomo, invece, ha gettato materiale per il confezionamento ed un mini-phone. La successiva attività di perquisizione locale e personale eseguita, nell’immediatezza dei fatti, nei loro confronti e nella loro abitazione, ha permesso di rinvenire altro materiale per il confezionamento delle dosi oltre a denaro in contanti per 1.900 euro, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

Di supporto ai militari anche l’unità cinofila della Polizia di Stato, che parallelamente era impegnata nel maxi dispositivo di sicurezza disposto da Prefettura e Questura di Ancona. I materiali e i soldi sono stati posti sotto sequestro mentre i due sono stati posti agli arresti domiciliari nella serata. Ieri, invece, si è svolto il processo per direttissima ed il giudice monocratico ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria presso la Tenenza di Falconara.

Contestualmente, come si diceva, la città è stata sorvegliata con un’altra operazione ad Alto Impatto, grazie al contributo dei reparti della Polizia di Stato, carabinieri, Finanza e Polizia provinciale, in concomitanza con il Falcomics: 158 le persone identificate, 43 veicoli fermati. Un 48enne è stato deferito per guida in stato di ebbrezza (patente ritirata). Un ventenne di origini tunisine, invece, è stato pizzicato con uno spinello e sanzionato per aver violato la normativa vigente.