Ghergo e sindacati insieme per i lavori

Siglato un protocollo d’intesa tra il primo cittadino Daniela Ghergo e i sindacati in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture. "In una fase di investimenti pubblici senza precedenti – spiega il sindaco - dalla quale ci si aspetta il rilancio della crescita economica, nuove opportunità per gli operatori privati e la creazione di nuovi posti di lavoro, è quanto mai importante che l’impegno straordinario degli Enti locali sia ispirato al rispetto dei diritti del mondo del lavoro, della legalità e della sostenibilità ambientale". È questo il senso del documento siglato dal sindaco e dai rappresentanti dei lavoratori Arrigo Berionni e Marco Bastianelli (Cgil), Giovanni Giovannelli e Andrea Cocco (Cisl) e Carlo Sabbatini (Uil). Al centro il delicato settore degli appalti e della concessione di lavori, la tutela della qualità del lavoro e della sicurezza. E ancora il rispetto dei contratti di lavoro e dei salari, la salvaguardia dell’occupazione e il contrasto al lavoro nero e irregolare, alle infiltrazioni malavitose e alla concorrenza sleale. "Finalmente si ripristina un tavolo di confronto con la nuova Amministrazione comunale – sottolineano le sigle – iniziando dalla regolarità contributiva, dal confronto preventivo sull’affidamento degli appalti. Auspichiamo che questo dialogo prosegua riguardo ai temi del lavoro, dello sviluppo e del welfare".