Ghergo: "Tutta Fabriano è con voi Baldassarri e Raffaeli, due esempi di eccellenza"

Sofia e Milena incantano Valencia, presto la sindaca Daniela Ghergo volerà in Spagna per tifare dal vivo le due campionesse della ginnastica fabrianese. Nella prima giornata di gare al campionato mondiale di ginnastica ritmica a Valencia, le due ginnaste della società Ginnastica Fabriano e cittadine onorarie di Fabriano, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, hanno brillato incantando il pubblico che ha gremito l’impianto della Feria. Accompagnate dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Claudia Mancinelli, le due campionesse hanno ottenuto ottimi risultati al cerchio e alla palla. Sofia Raffaeli ha conquistato due medaglie d’argento ed è prima nella classifica generale, Milena Baldassarri, sedicesima in classifica generale, è in corsa per aggiudicarsi il pass alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Avete incantato con la vostra grazia ed eleganza – commenta a caldo la sindaca Ghergo che già prima della partenza aveva mostrato grande vicinanza e partecipazione alla nuova sfida di Sofia e Milena -. Tutta la città è con voi. Congratulazioni a Sofia per aver vinto due splendide medaglie d’argento in una gara impegnativa ed emozionante. E a Milena – aggiunge la primo cittadino - che con due bellissime prove sta lottando con determinazione per Parigi 2024" "Milena e Sofia – ha dichiarato nei giorni scorsi la sindaca - rappresentano il meglio della nostra comunità: due campionesse assolute che coniugano la passione per lo sport e i sacrifici per ottenere grandi risultati. Sofia, già qualificata per le prossime Olimpiadi, dovrà difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno, e Milena lotterà anche per ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi. Per manifestare il sostegno e il calore dell’intera città sarò a Valencia a fare il tifo per loro, anche in segno di gratitudine per quanto rappresentano per la città di Fabriano, di cui sono cittadine onorarie".

La giovanissima Sofia Raffaeli, classe 2004 originaria di Chiaravalle è tra i100 personaggi sotto i trent’anni più influenti dell’anno secondoForbes. La più giovane della sua categoria è proprio lei, la ginnasta di 19 anni, che nel 2022 ha conquistato cinque ori ai Mondiali di Sofia. Orgoglio fabrianese puro. Milena Baldassarri classe 2001, è per tre volte campionessa Italiana Assoluta All-Around e vincitrice di 5 medaglie mondiali, fra cui l’unico argento mai vinto da una ginnasta italiana, ai campionati mondiali, dove nel 2018 si è laureata vice-campionessa del Mondo al Nastro.

Sara Ferreri