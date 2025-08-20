Già 40 interventi di soccorso: "Il nuovo molo è in agenda"

L’incidente del cinquantaseienne a Mezzavalle e il pronto intervento di salvamento di domenica scorsa, hanno riportato immediatamente all’attenzione il problema antico di un molo fruibile dai mezzi di soccorso quando il mare è molto agitato. Un mare che domenica ha reso ancora più difficile al gommone della Società Nazionale di Salvamento, capitanata da Edoardo Rubini, di poter attraccare senza pericolo per la squadra di soccorso e per il malato da loro trasportato. La SNS che opera a Portonovo con i suoi volontari e la Croce Gialla di Camerano, questa estate ha già eseguito più di 40 interventi di soccorso.

Di sistemare strutturalmente ed efficacemente il molo si discute da anni avendo Portonovo una sola via di accesso in terra, via che in caso di incendio non sarebbe percorribile e di eventi calamitosi di questo tipo nel tempo ne sono successi come l’ultimo di questo 2025 in Sardegna. Poter contare su un molo accessibile ai mezzi di soccorso ma anche a quelli con più pescaggio della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco è oramai indispensabile.

"La situazione del molo è nella nostra costante osservazione - afferma il primo cittadino Daniele Silvetti - e si sono svolte continue riunioni con il Prefetto, l’Ammiraglio Vincenzo Vitale della Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco anche nelle ultime settimane. Lo scorso anno si è provveduto, in occasione del G7 Salute, al ripescaggio di scogli frangiflutti scivolati in mare a causa delle mareggiate poi ricollocati a difesa del molo in direzione nord. Un’operazione che ha consentito di aumentare il pescaggio dei natanti e a proteggere meglio il molo".

Con il G7, infatti, alcune delegazioni dei paesi partecipanti erano ospitate negli hotel della baia per cui garantire l’attracco dei mezzi via mare era importante. L’attenzione del sindaco guarda ora al prossimo futuro: "Appena sarà attiva l’amministrazione regionale dopo le elezioni di settembre presenteremo la necessità di intervento sul molo. La difesa della costa è competenza della Regione Marche, noi, come Comune, predisporremo il progetto per lo spostamento delle scogliere, la messa a protezione della struttura scoperta del molo e il dragaggio del fondale per far accedere le imbarcazioni più grandi. Questo intervento rientra nel progetto più ampio per Portonovo, da eseguire il prossimo anno, che comprende anche i Mutilatini e gli accessi alle spiagge".

Claudio Desideri