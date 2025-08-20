Già sottoscritte più di 100 tessere: "Abbonamenti, un avvio positivo"

La campagna abbonamenti della Vigor veleggia verso cifre interessanti. Ben più di 100 tessere sono già state sottoscritte dai tifosi rossoblu, a pochi giorni dal lancio della campagna "La Vigor a chi la ama": presentata via social con un video emozionale che in poche ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.

Una buona partenza se non altro per il senso di appartenenza. "A Senigallia l’entusiasmo c’è, è autentico al di là dei numeri della campagna abbonamenti - dice il direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli -. Ci aspettiamo di triplicare i numeri attuali, ma sappiamo che in tanti vengono a sostenerci allo stadio ogni domenica, tutto l’anno, anche se ad agosto decidono di non impegnarsi con un abbandonato. Per noi l’importante è vedere la passione sugli spalti. La società si sta dando da fare, tanto ha fatto per i suoi tifosi attraverso scontistiche, promozioni e non ultimo un’ottima campagna acquisti. Credo sia un bel segnale, specie in un periodo storico in cui il calcio sembra sempre più lontano dalla gente".

Tradizione e gratitudine. Per Romagnoli sono due concetti chiave, tant’è che verranno trasmessi anche attraverso le maglie da gioco. Oltre alla classica divisa rossoblu, sarà proposta una seconda maglia inedita, entrambe acquistabili nello store a partire dal 29 agosto, ma i tifosi potranno trovare le nuove divise già il 28 sera all’interno dello stadio, in occasione della "Notte Rossoblu". A dicembre invece sarà commercializzata una terza maglia.

Oggi pomeriggio alle 18 i rossoblu sfideranno i Portuali al "Bianchelli". Sabato sera, in notturna, andrà in scena il Memorial "Loris Cucchi" con Trecastelli, Real Porto ed ovviamente Vigor.

Nicolò Scocchera