"Già tante richieste di prenotazioni Speriamo in un’ottima estate"

La stagione estiva è alle porte ormai, con le festività pasquali ad aprire le danze, e gli stabilimenti stanno lavorando a pieno ritmo per il restyling e per farsi trovare pronti per la riapertura. Confermata la fiera di primavera che si estenderà sul litorale a Pasqua e Pasquetta. "Stiamo ricevendo tantissime chiamate per le prenotazioni di lettini e ombrelloni, un fatto che fa presagire un’estate molto intensa e bella. Sono persone del posto ma anche da fuori, già fidelizzate - afferma Luca Paolillo, presidente dell’associazione bagnini del Conero -. L’unica ombra è la direttiva Bolkestein, ci fa lavorare con grande incertezza e per quanto riguarda gli investimenti in diversi ci vanno piano, non sanno se conviene procedere".

Tanti ristoranti al mare stanno già riaprendo i battenti, si risvegliano dal giusto riposo invernale dopo un’estate oltre ogni aspettativa, per via dello strascico dell’emergenza Covid, come quella appena passata che ha registrato grandissimi numeri.

L’estate 2022 in particolare è stata da record: nel periodo giugno-agosto, per ordine di arrivi, Numana è quinta con 86mila e 829 persone, e al terzo posto per presenze, ben 596mila e 114. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio regionale del turismo attraverso i centri Iat e puntano anche a distinguere il turismo italiano da quello estero, tornato alla grande quest’estate dopo il buco dei due anni precedenti per colpa della pandemia. Presto apriranno gli ombrelloni anche gli stabilimenti balneari, qualcuno pronto già per Pasqua a tirar fuori qualche lettino.

Numana venerdì alle 17 al cinema Italia incontrerà gli operatori e il sindaco per un bilancio e per parlare degli obiettivi da qui in avanti, tra cui migliorare l’offerta turistica e il fascino della città attraverso la Regione. Per questo saranno presenti esponenti regionali e dell’aeroporto di Falconara per i collegamenti. Giovedì 30 invece il primo corso per migliorare le competenze relazionali e comunicative verso le persone con bisogni speciali, finalizzati a rendere l’accoglienza turistica sempre più inclusiva, anche tramite la spiaggia attrezzata, rivolto ad animatori, bagnini, istruttori sportivi, educatori, assistenti alla persona e famiglie con disabilità.