Giacigli per i clochard, rimosse le panchine

Alla stazione marittima non ci sono più le panchine inizialmente progettate per far sedere i passeggeri in attesa dei treni. Di fatto la stazione è fantasma, essendo stata tolta anche la fermata dei convogli. E proprio in virtù di questo suo stato di abbandono, le panchine che erano rimaste venivano trasformate i giacigli dai tanti senzatetto che ormai popolano la città, dalla stazione al porto fino al centro (i ritrovi continui in via Montebello ne sono la testimonianza). La situazione stava diventando problematica anche dal punto di vista igienico essendo la zona aperta e senza alcuna protezione, Nonostante la presenza di topi, erano molte le persone che dormivano tra i cartoni e a terra. Le panchine ora sono state rimosse, quantomeno per riportare un po’ di decoro.