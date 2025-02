Giacobazzi, risate alla romagnola

Due serate all’insegna della comicità tutta ‘made in Romagna’ di Giuseppe Giacobazzi a Senigallia. Oggi e domani (ore 21) al Teatro La Fenice va in scena "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque", il nuovo spettacolo del comico lanciato alla grande da ‘Zelig’. Le due serate, organizzate da Best Eventi, sono molto attese, come ha confermato la vendita dei biglietti. Pochi quelli rimasti, disponibili sui circuiti TicketOne e Vivaticket (info 0859047726 e www.besteventi.it). Con il suo ultimo lavoro, scritto insieme a Carlo Negri (anche regista), Giacobazzi si sofferma sul paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un’ora e mezzo di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico: ecco in sintesi "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque". Quello che si esibirà a Senigallia sarà un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile, e sempre più vicino alla narrazione propria del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo, ma che diventa anche strumento di riflessione. "Giuseppe Giacobazzi ha fatto la sua mossa, ora spetta a te fare la tua", si legge nella presentazione. Insomma, ‘Il pedone’ è in un certo senso il lavoro della maturità dell’artista di Alfonsine, le cui esibizioni fin dall’inizio sono state caratterizzate dall’uso dell’accento romagnolo e da un abbigliamento piuttosto stravagante. Il suo primo personaggio è un tipico contadino romagnolo, il signor Giuseppe, semi-analfabeta ma aspirante poeta. Molti non sanno che il vero nome del comico è Andrea Giuseppe Sasdelli. Curiosa la motivazione della scelta di Giacobazzi come ‘cognome d’arte’. Essendo tifoso della Ferrari, vede scritto sulla tuta del suo mito Gilles Villeneuve il nome della casa vinicola ‘Giacobazzi’, uno degli sponsor del pilota, e lo fa suo. Il debutto sulla Tv nazionale avviene nel 2004 su Rai 2 come protagonista della sitcom ‘Tisana Bum Bum’. Nel 2005 debutta a ‘Zelig Off’, dove propone storie e poesie surreali. Nel 2006 debutta a ‘Zelig Circus’ in prima serata su Canale 5, e fino al 2012 fa parte del cast ufficiale. Collabora più volte con il gruppo rock-demenziale Gem Boy. Nel 2013 cura una rubrica nel programma di Canale 5 ‘Verissimo’. Nel 2021 torna ad esibirsi a ‘Zelig’.