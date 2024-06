Giacomo Baldini sul palco del Connemare: si ride per beneficenza

Una serata all’insegna della comicità ma anche della beneficenza: appuntamento stasera (dalle 21) per l’inaugurazione dell’irish pub "Connemare" al lungomare Achille Buglioni 33 a Marzocca. Protagonista della serata sarà Baldo’s channel che ha come motto ‘Ridere per vivere’. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al reparto oncologia dell’ospedale Salesi di Ancona. Giacomo Baldini è di Borghetto di Monte San Vito e spiega: "Le battute mi vengono spontanee e in una serata posso intrattenere la gente per ore le persone con freddure e barzellette. Questa è la mia passione che seguo cercando anche di essere utile a chi ne ha bisogno. Mi piace regalare sorrisi e serenità". Anni fa inizio’ a mettere in rete su Youtube e sui socia i video con le sue barzellette e in poco dopo ha avuto molti followers. Di qui le prime esibizioni in pubblico, sempre all’insegna della beneficienza.