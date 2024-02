Giacomo Lilliù e Carlo Sampaolesi sul palco con "Prima ablazione"

Evento inaugurale per ‘ALTRØSCENE’, vetrina della scena teatrale contemporanea.

Oggi (ore 21.30) al Loop Live di Osimo Giacomo Lilliù e Carlo Sampaolesi presentano ‘Prima ablazione’, produzione di Malte. E un esperimento tra ricerca teatrale e musicale che mutua il processo di ablazione sul piano artistico come operazione delicata e profonda, un atto di creazione e distruzione simultanea che porta gli artisti a confrontarsi con la pagina bianca come un campo da esplorare e plasmare. Il processo è intriso delle esperienze artistiche degli autori, il cui sguardo si posa sulla scena come una tavolozza vuota pronta ad accogliere l’energia della novità assoluta. La scena, come un ciclo perpetuo, nasce e muore, solo per rinascere nuovamente, in un eterno ritorno alla ricerca di qualcosa d’inaspettato. Occhio e orecchio sembrano percepire e ricordare frammenti, come una frase musicale che si ripete o parole che risuonano familiari. Tuttavia, ogni ricreazione è unica nell’arte, e il fiato si rompe sempre in modo diverso, sottolineando l’unicità di ogni istante creativo. Il concetto di ablazione offre un’analisi profonda della relazione tra ricordo e dimenticanza nell’arte. Se il ricordo è un ‘rimpatrio cardiaco’, la dimenticanza diventa un atto di ablazione, un pezzo di cuore che brucia via durante il fallimento, nell’ardente desiderio di tornare a ospitare l’impianificabile.