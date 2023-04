Giallo a Rocca Mare, anziano trovato morto

È una tragedia avvolta nel mistero quella che si è consumata ieri pomeriggio sulla spiaggia di Rocca Mare, nel tratto antistante l‘ex hotel Luca. Il corpo esanime di un 83enne, F.E., è stato ritrovato a due passi dall‘acqua, poco prima dell‘imbrunire, in circostanze ancora tutte da chiarire: sarebbe stato colto da un malore. Ma sono state complesse perfino le prime ricostruzioni per un dramma silenzioso. L‘anziano, residente in città, sarebbe arrivato sul posto a bordo della sua utilitaria, una Panda bianca di nuova generazione. Avrebbe percorso alcuni metri sull‘arenile ghiaioso in auto, prima di scendere a piedi una volta che il veicolo è rimasto impantanato. Quanto successo dopo è un giallo, tanto che i carabinieri intervenuti nello spicchio di mare del quartiere periferico di Falconara non escludono alcuna ipotesi. In un primo momento, vista la situazione, le piste sembravano convergere verso un gesto estremo.

Secondo le informazioni acquisite, l‘uomo sarebbe uscito nella stessa giornata da una casa di cura, prima di dirigersi a Rocca Mare. Ma non è chiaro se dietro quell‘azione potesse in realtà celarsi una condizione di difficoltà o, differentemente, possa essere stato colpito da malore e quindi deceduto sulla battigia. Ipotesi, la seconda, che avrebbe trovato più conferme in serata. Un altro fatto aveva destato sospetti, ovvero la Panda arenata sulla spiaggia e con tutti e quattro gli sportelli aperti. Sarebbe stato un parente che, non vedendolo rientrare a casa, sarebbe andato a cercarlo e avrebbe prima ritrovato il mezzo. A quel punto avrebbe aperto le portiere, dunque lo avrebbe ritrovato di lì a pochi metri sull‘arenile. Stanno cercando di fare luce sull‘accaduto i carabinieri della Tenenza di Falconara, che hanno raggiunto la spiaggia una volta ricevuta la segnalazione.

Con essi anche la Capitaneria di Porto e un‘ambulanza della Croce Gialla di Falconara che non ha potuto fatto altro che constatare il decesso dell‘83enne. Resta una vicenda drammatica, che ha destato sgomento e inquietudine nella comunità. I militari dell‘Arma falconarese, guidati dal comandante, sottotenente Giuseppe Esposito proseguono nell‘indagine di concerto con i carabinieri della Compagnia di Ancona, che sono sopraggiunti svolgendo gli altri rilievi con l‘ausilio della Scientifica, per ispezionare il cadavere e verificare l‘eventuale presenza di segni. La salma dell‘anziano è stata messa a disposizione dell‘autorità giudiziaria. Ma non essendovi ancora certezze, le dinamiche della morte restano ancora da chiarire.

Giacomo Giampieri