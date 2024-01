Il giallo di Andreea, ora si indaga sul foulard: potrebbe essere l’arma del delitto

Jesi (Ancona), 27 gennaio 2024 – Non erano tutte integre le ossa dei resti umani trovati sabato scorso nel casolare di Castelplanio e che apparterrebbero ad Andreea Rabciuc, la 27enne romena che viveva a Jesi e scomparsa il 12 marzo del 2022. Lo scheletro presenterebbe delle parti spezzate e per capire meglio la ragione di quelle rotture saranno necessari ulteriori esami diagnostici.

Le indagini nel casolare di Jesi e, nel tondo, un primo piano di Andreea sorridente

Una tac sui resti è in programma per la prossima settimana. I primi riscontri sullo scheletro avevano portato il consulente della difesa di Simone Gresti, fidanzato di Andreea e unico indagato dalla Procura per la sua sparizione, ad escludere traumi violenti. Lo stato delle ossa potrebbe essere compatibile con una caduta dall’alto ma è stato escluso l’incidente perché in caso di una caduta dalle scale la testa sarebbe stata trovata ai piedi dei gradini ma non lo era.

Le indagini sul foulard

Punto cruciale è il foulard, in tessuto, anche questo usurato e trovato come se qualcuno lo avesse usato tipo corda. Potrebbe essere l’arma del delitto o solo il mezzo che ha causato la morte della giovane. E’ stato usato per un gesto estremo della ragazza o c’è qualcuno che vuole farlo credere? Qualcuno lo ha usato per stringerlo al suo collo? I riscontri che la Procura attende sono soprattutto su quel reperto. Si cercano sostanze biologiche per affermare se sia stato o meno in contatto con il corpo della 27enne e se oltre al suo dna ci siano tracce anche di qualcun altro.

Si indaga sia su un omicidio ma anche su un suicidio che potrebbe essere stato anche spinto. Questo spiega le diverse ipotesi di reato per cui la pm Irene Bilotta procede nel fascicolo di indagine a carico di Gresti a cui vengono contestati il sequestro di persona, l’omicidio volontario, l’istigazione al suicidio e lo spaccio di sostanze stupefacenti (non è stata mai però trovata droga a Simone).

Il messaggio scritto su un’asse di legno

Da sciogliere resta il contenuto di un messaggio trovato nel casolare, scritto su un’asse di legno che compone la balaustra della scala e sul quale gli inquirenti hanno posto la loro attenzione. Sarebbe attinente a quanto trovato nella stanza ed è stato portato via e repertato. C’è da chiarire se sia stato scritto da Andreea.

La scena dentro il casolare era molto contaminata. Arrivare fino alla legnaia, un tempo la vecchia cucina del casolare, è fattibile passando dal retro dell’immobile. Dalla finestra trovata rotta in due occasioni (la prima il 16 marzo e poi il 6 aprile) si può entrare dentro. Una volta all’interno si gira a sinistra, dove c’è un passaggio nel muro portante, c’è un disimpegno e si arriva alla stanza del vecchio pollaio. Da lì c’è un’altra porta che va sulla vecchia cucina dove si trova la scala incriminata. Al piedi di questa sono stati trovati i resti, il teschio era su uno scalino più in alto.

Il 16 marzo 2022, quando uno del proprietari va al casolare perché è stata trovata rotta la finestra sul retro, entrano nell’immobile delle persone perché erano iniziate le ricerche per un allontanamento volontario. E’ entrato anche un pompiere, lo conferma il comandante del vigili del fuoco di Ancona. "C’erano un pompiere, un addetto della protezione civile e ll proprietario di casa - dice Pierpaolo Patrizietti -. Fin dove il vigile si sia spinto lo ha riferito ai carabinieri".