Giana e AlbinoLeffe, attente alla classifica

GORGONZOLA (Milano)

La sesta giornata di andata del girone A di serie C, che si concluderà domani (alle 18.30) con il posticipo tutto da seguire tra Lumezzane e Renate, propone per oggi cinque incontri che si preannunciano davvero ricchi di motivi di interesse. In chiave lombarda meritano un occhio di riguardo gli impegni casalinghi di AlbinoLeffe e Giana, che dovranno vedersela rispettivamente a Legnago ed Arzignano. Le due formazioni venete rappresentano due ostacoli sicuramente impegnativi per seriani e milanesi, che nell’attuale classifica accusano tre punti di svantaggio, un distacco che può e deve essere colmato.

Una posizione scomoda dalla quale è riuscita a staccarsi grazie al successo di rilievo con la quotata Pro Vercelli l’Atalanta Under 23. I giovani nerazzurri, alla loro prima esperienza nel calcio professionistico, sono riusciti a risalire fino alla soglia della zona play off, un balzo in avanti molto significativo, ma che dovrà trovare conferme nel match delle 20.45 che porterà gli atalantini in casa del blasonato Vicenza, considerato una delle squadre più attrezzate del girone, una compagine dall’indubbio potenziale che lotterà sino in fondo per conquistare l’ambito ritorno in serie B. Fino a questo momento la compagine berica, che pure ha dimostrato la stessa solidità difensiva di Padova e Mantova, ha fatto vedere una minore efficacia in zona-gol, un limite che è costato due pareggi che hanno frenato la formazione allenata da Aimo Diana. Proprio su questo aspetto deve puntare la squadra di mister Modesto per uscire dal Menti con un risultato positivo. Un passo in avanti che possa far fruttare a dovere il convincente successo con la Pro Vercelli e ribadire in modo definitivo che i giovani nerazzurri non solo hanno ormai completato l’ambientamento in serie C, ma possiedono le qualità giuste per farsi valere nella nuova, impegnativa categoria. Completano il programma odierno Trento-Padova e Pro Vercelli-Fiorenzuola.

Lu.Ma.