Giana, troppa Pro Vercelli. Mustacchio è un vero incubo

GORGONZOLA (Milano)

Amara sconfitta al Città di Gorgonzola per la Giana Erminio che si deve arrendere alla Pro Vercelli, dopo aver iniziato bene il match. I biancoazzurri di mister Andrea Chiappella per l’occasione varano un cambio nel sistema di gioco passando al 4-3-3 e schierandosi dunque a specchio con le bianche casacche, in completo nero da trasferta. I biancoazzurri passano avanti già al 5’: pasticcio di Sassi e Fumagalli dopo che Fall gli sottratto la sfera, insacca. La Pro Vercelli riesce a ristabilire la parità al 45’: protagonista è Mustacchio con un gran tiro a giro di sinistro.

Nel secondo tempo la Giana Erminio prova a riportarsi avanti nel punteggio e ci riesce all’11’ con Fall che non perdona sul corner calciato da Lamesta. Palla al centro e la Pro Vercelli riagguanta subito il pareggio: sugli scudi ancora Mustacchio, che questa volta scaglia un gran destro dalla tre quarti con la sfera che termina nel sette per un altro eurogol. Le bianche casacche rimangono successivamente anche in inferiorità numerica per il rosso comminato direttamente a Maggio, reo di una gomitata a Caferri. Nonostante l’uomo in più, è la Giana a subire la rete del definitivo ko. Al 32’ è ancora Mustacchio ad andare a segno: il giocatore è lesto ad avventarsi su una palla in area e a colpire in maniera vincente di sinistro. Poco dopo anche i padroni di casa rimangono in 10 per il secondo giallo a Previtali e non hanno più la forza di riuscire a riprendere la gara, patendo alla fine una sconfitta in una gara rocambolesca.