Lo aspettano al lavoro, Croci trovato morto in casa

Ancona, 29 settembre 2023 – Lo aspettavano al lavoro e non vedendolo arrivare hanno dato l’allarme. Gianfranco Croci, 64 anni, anconetano, era morto, stroncato probabilmente da un malore. Proprio quattro giorni prima, il 24 settembre scorso, aveva compiuto gli anni. Il corpo senza vita è stato trovato ieri mattina, attorno alle 6.30, in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di via delle Fornaci, agli Archi.

Viveva lì da diversi anni, prima con i fratelli, poi da solo. Era in terra, in camera da letto. Probabilmente si era appena alzato per prepararsi ad andare al lavoro e raggiungere il mercato ittico al Mandracchio, dove era impiegato come come facchino per la Cooperativa Omnia che gestisce la vendita e le aste del pesce.

I colleghi hanno avuto un brutto presentimento quando non lo hanno visto arrivare. Non era da lui ritardare e non avvisare. Il giorno prima infatti il 64enne avrebbe accusato un dolore al petto e si era lamentato non dando però troppa importanza alla cosa. Era tornato a casa come tutte le sere. Per aprire l’appartamento dove viveva sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivati anche l’automedica del 118 e una pattuglia della polizia. E’ stato il medico, entrato dopo che i pompieri hanno aperto la porta d’ingresso, ha confermare il decesso, per cause naturali. Non c’erano infatti segni di violenza sul corpo del facchino che abitava da solo nell’abitazione di famiglia. Nessun segno di effrazione è stato trovato a porte e finestre per ipotizzare l’ingresso di un estraneo.

La polizia ha informato i familiari, tre fratelli. Uno ha raggiunto poi l’abitazione per seguire le pratiche per il funerale. La salma è stata trattenuta fino ad oggi dall’autorità giudiziaria per un riscontro autoptico. Una prassi per la conferma della causa della morte. Sono stati presi contatti anche con il medico di famiglia per sapere se fosse in cura per qualche disturbo. Il funerale è stato fissato per domani alle 10 nella chiesta del Santissimo Crocifisso, agli Archi.

