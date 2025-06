Gianfranco Martorano al vertice della polizia stradale delle Marche

Un nuovo dirigente reggente della Polizia stradale delle Marche. La scelta è ricaduta sulla figura di Gianfranco Martorano, nato a Potenza, sposato, un figlio, che ha conseguito la laurea in giurisprudenza alla Sapienza nel 1989 e l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 1993. Martorano viene ammesso al corso di formazione dell’Istituto superiore di polizia a Roma, come vincitore del concorso pubblico per vice commissario della polizia di Stato nel marzo 1994. A partire dal 2000 ricopre gli incarichi di dirigente della sezione polizia stradale di Avellino, Potenza, Cosenza, Taranto, Livorno, Brindisi, Varese, e Padova per poi approdare nel 2024 alla direzione del IV reparto mobile di Napoli. Tra i vari ruoli ricoperti spiccano gli insegnamenti in materie specialistiche alle scuole di polizia.