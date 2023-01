Giangiacomi e la guida alla città di un secolo fa tra bellezze e costi

Piacerebbe al lettore sapere come si viveva ad Ancona esattamente cento anni fa? Se si, questo è possibile farlo attraverso una incredibile guida della città, redatta da Palermo Giangiacomi esattamente nel 1823. Il piccolo e prezioso volume è conservato nella Biblioteca Luciano Benincasa e rappresenta un documento di grande importanza per chi ama la storia di Ancona. La guida è divisa in due parti: una, la più consistente, riporta le vicende della città dalle sue origini sino al 1922, la seconda riguarda i monumenti, i palazzi e le chiese anconitane.

Nella parte dedicata alla storia cittadina Giangiacomi oltre a narrare i fatti più importanti che hanno caratterizzato la sua lunga vita, riporta anche notizie curiose come gli orari delle scuole, i costi dei generi alimentari, le paghe degli operai, gli affitti delle case, le tasse che gravavano sui cittadini, opere d’arte e sculture antiche andate perdute. Anche i decessi e le nascite sono scrupolosamente riportate come pure le pene inflitte ai bestemmiatori, fatti singolari vissuti dal popolo, nomi e cognomi di nobili, rivoluzionari o artigiani, soldati, la cui vita è legata in qualche modo alla storia.

Solo per riportarne una: nel 1594 "per trasportare da Ancona a Montesicuro (Km dodici in salita) quattro quintali e mezzo di grano e di fava si spesero bolognini 60; cinque volte di più di quanto fu speso nel 1538. Il prezzo della carne era però aumentato dal 1538 di tre volte". Un bolognino equivaleva a circa una lira e mezza di quando fu redatta la guida.

Molto interessante è anche la parte vera e propria di guida alla città perché partendo dalla stazione l’autore illustra nei particolari ciò che incontra sino a raggiungere la cattedrale.

In questo percorso si incontrano edifici e monumenti oggi scomparsi come Piazza San Premiano al porto o la Barriera gregoriana, le chiese di san Pietro, di sant’Agostino e di Sant’Anna e vie che erano lambite dal mare come via XXIX Settembre. Per ogni chiesa Giangiacomi illustra gli interni e le opere in essa conservate come pure fa per la Pinacoteca Civica Francesco Podesti e il museo archeologico. Una appendice curiosa riguarda le anconetane viste, sin dal 1400, donne di grande bellezza, sia dagli storici che dai viaggiatori che si trovavano a passare in città. Nel 1581 Montaigne in visita ad Ancona scrive che non gli è parsa brutta ma: "Le fames sono iei comunemant belle et plusieurs honetes et bones artisans".

Claudio Desideri