Gianluca Toni nuovo segretario generale della Cgil

Gianluca Toni è il nuovo segretario generale della Cgil di Ancona. È stato eletto venerdì scorso dall’assemblea generale della Camera del Lavoro di Ancona, che si è svolta in presenza di Pino Gesmundo, segretario nazionale Cgil. Toni subentra a Marco Bastianelli, dopo otto anni di mandato. Classe 1975, originario di Jesi, Toni è entrato in Cgil nel 2006 come responsabile dell’Ufficio vertenze di Jesi. Nel 2009 ha assunto l’incarico di segretario provinciale della Fiom Cgil di Ancona, seguendo la zona della Vallesina. Nel 2017 è diventato segretario provinciale della Cgil di Ancona fino ad oggi.