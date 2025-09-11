Gianmarco Garofoli è stato costretto al ritiro alla Vuelta di Spagna: colpa del virus intestinale

Maledetto virus. L’avrà pronunciato Gianmarco Garofoli nella notte tra lunedì e martedì quando un virus intestinale l’ha messo ko costringendolo al ritiro dalla Vuelta di Spagna.

Particolarmente sfortunato il ragazzo di Castelfidardo, classe 2002, visto che prima di prendere parte al Giro iberico aveva contratto anche il Covid. Lo aveva superato abbastanza bene visto che ha stazionato spesso nelle prime posizioni nelle due settimane di corsa entrando per un paio di volte nella top 20 degli ordini di tappa.

Intorno ai venti (21°) il professionista fidardense stazionava anche in classifica generale (sesto dei giovani) pronto a ripartire martedì, dopo il giorno di riposo, più battagliero che mai visti gli oltre 500 km di fuga accumulati da Garofoli nelle ultime tappe.

Segno che la gamba era in crescendo, ma Garofoli non aveva fatto i conti con la sfortuna, con il virus intestinale e vomito che circolavano nella sua squadra visto che sembra che altri due suoi compagni erano stati male la scorsa settimana. E quindi per la vittoria di una frazione in una grande gara a tappe tutto è rimandato al prossimo anno, ma la stagione non è finita per Garofoli.

All’orizzonte per il ciclista della Soudal Quick-Step c’è l’azzurro. Le belle prestazioni alla Vuelta non sono passate infatti inosservate ai tecnici della Nazionale Italiana che hanno scritto il suo nome nei papabili a indossare l’azzurro nei prossimi campionati Mondiali ed Europei. Che si correranno rispettivamente in Ruanda e Francia a fine mese e a inizio ottobre. In tutte e due le competizioni non mancano le salite, terreno ideale viste le caratteristiche del corridore fidardense.