Gianmarco Tamberi ricorda con commozione Giorgio Armani: "Uno degli onori più grandi della mia vita"

Ancona, 4 settembre 2025 — La leggenda Giorgio Armani si è spenta a 91 anni e Gianmarco Tamberi, uno dei suoi ambasciatori, non poteva non ricordarla, concedendo ai suoi fan un toccante ricordo su Instagram. La fotografia scelta dal saltatore di Ancona cattura un momento intimo e di grande rispetto: sorridente ma con lo sguardo riflessivo, posa accanto alla figura elegante del grande stilista, in un ambiente luminoso, che trasmette immediatamente un senso di calore e gratitudine. Lo scatto non ha bisogno di didascalie per raccontare la stima profonda tra i due, ma le parole che accompagnano la foto aggiungono un ulteriore strato di emozione.

“Ricordo come fosse ieri quella telefonata — si legge — Non entrerò nei dettagli, non è questo il momento, ma sento il bisogno di ringraziarla ancora una volta. Per tutto. Per aver creduto in me. Per aver insegnato a milioni di persone il valore del lavoro, l’importanza della cura nei dettagli, la voglia di migliorare sempre e di non accontentarsi mai”. E ancora: “Grazie, Signor Armani, per essere stato un esempio — conclude Tamberi — Per aver portato il nome dell’Italia nel mondo per decenni, incarnando come nessun altro l’eleganza e lo stile. Spero di essere stato all’altezza del ruolo che mi ha affidato: per me è stato, senza ombra di dubbio, uno degli onori più grandi della mia vita. Ancora una volta… GRAZIE. Un forte abbraccio a tutta la famiglia Armani. Riposi in pace”.

Gianmarco Tamberi assieme a Giorgio Armani, morto all'età di 91 anni

Parole toccanti che raccontano di un legame che va ben oltre la semplice collaborazione tra un campione dello sport e un maestro della moda: è un rapporto costruito su fiducia, stima reciproca e valori condivisi. Giorgio Armani non è stato solo un mentore professionale per Tamberi, ma anche un esempio di dedizione, attenzione al dettaglio e ricerca costante dell’eccellenza. Il campione italiano ha ricordato più volte l’onore di essere stato scelto da Armani come ambasciatore e volto di alcune delle sue campagne, un ruolo che ha portato con rispetto e orgoglio, consapevole della responsabilità di rappresentare il nome dell’Italia nel mondo.

Il legame tra Tamberi e Armani si è consolidato anche attraverso incontri e momenti condivisi, che hanno lasciato un segno profondo nell’atleta. Ogni occasione, dalle sfilate alle campagne pubblicitarie, fino ai momenti più privati di confronto e consiglio, ha rappresentato per Tamberi un’occasione di crescita e di ispirazione. Non sorprende, dunque, che nel post l’atleta parli di “onore più grande della mia vita”: Armani, con il suo esempio, ha influenzato non solo la carriera sportiva di Tamberi, ma anche la sua visione del lavoro, dell’impegno e della disciplina.