Gianmario Strappati, talento senza confini a Castelfidardo e in Florida

Da Castelfidardo alla Florida, dove il suo talento ha conquistato tutti. Il concertista Gianmario Strappati (foto), ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo, docente al conservatorio di Stato "Verdi" di Ravenna e insegnante al Centro di Studi musicali della Filarmonica di Castelfidardo, è stato impegnato alla Florida State University con masterclasses e recital. Lo stesso ha tenuto lezioni riguardanti la tecnica e l’interpretazione degli ottoni, nonché del loro ruolo nella musica d’insieme. Accompagnato dalla pianista Deloise Lima, ha proposto un concerto alla Dohnanyi Recital hall alla presenza di docenti e studenti dell’importante istituzione americana. Il Consolato Generale d’Italia a Miami ha scritto: "La Florida State University presenta il recital dell’artista Gianmario Strappati. Una meravigliosa occasione per celebrare la cultura musicale italiana". Il direttore dell’Università statunitense Gregory Jones ha espresso considerazioni entusiastiche per l’opera artistica e didattica svolta da Strappati.