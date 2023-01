Giannessi in pensione Al suo posto D’Amato

Il luogotenente Andrea Giannessi ha lasciato l’altro ieri, il comando della stazione carabinieri di Fermo per termine della sua attività in servizio e collocamento in congedo. Il sottufficiale saluta i territori di Fermo, Campiglione e Grottazzolina, dopo circa 20 anni, vissuti nella provincia. Arruolato nell’Arma nel 1985 ha frequentato il corso presso la scuola allievi sottufficiali di Velletri. Ha cominciato la sua carriera proprio a Fermo, presso la stazione carabinieri per poi transitare in altri reparti della Compagnia di Fermo, tra i quali il Radiomobile e il Nucleo comando, fino al 2009, con una breve parentesi in cui ha prestato servizio presso il Comando Legione Marche ad Ancona. E’ poi approdato nel 2017 alla stazione carabinieri di Fermo come addetto e subito dopo come comandante, incarico che ha ricoperto fino all’altro ieri. Ha partecipato attivamente, in questo lungo periodo di permanenza, a tutte le attività condotte sul territorio di competenza. Conosciuto e stimato dalla popolazione per le sue doti umane è stato salutato dal plauso della comunità e dai colleghi. A rilevare il prestigioso e delicato incarico di comandante della stazione di Fermo è giunto il luogotenente Antonio D’Amato, già addetto alla stazione di Porto San Giorgio, distinguendosi in diversi risultati di servizio soprattutto nel contrasto alle attività illecite nella zona di Lido tre Archi. Ad accogliere il sottufficiale, classe 1972, tra le fila dell’Arma fermana, il colonnello Gino Domenico Troiani, comandante provinciale di Fermo, e il tenente colonnello Nicola Gismondi, comandante della Compagnia di Fermo, con i quali ha già iniziato ad affrontare le priorità del territorio.