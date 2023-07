Gianni Barca, "Esperienza unica, difficile da dimenticare" - Croce Rossa Ancona accoglie 199 persone

A volte è facile esprimere gratitudine anche con gli occhi o col sorriso. A testimoniarlo il presidente del Comitato di Ancona della Croce Rossa, Gianni Barca, che ieri ha coordinato la sua squadra durante le operazioni di accoglienza delle 199 persone arrivate a bordo della Humanity 1: "Sono esperienza uniche, difficili da dimenticare _ ricorda Barca _. Da una parte la necessità di fare la propria parte, dall’altra la tenerezza nel prendere in braccio un bambino di pochi mesi e ricevere l’ok dalla giovane mamma. Parlandomi in francese lei in pratica mi ha detto che potevo fare tutto ciò che ritenevo opportuno. La sua fiducia, e quella di tutte le altre giovani mamme sbarcate stamattina (ieri, ndr.), nei nostri confronti è stata importante, con gli occhi lucidi, un pianto liberatorio, non per sofferenza, ma per aver finalmente capito che si trovavano in un luogo sicuro e davanti a persone di cui si poteva fidare. Al punto da consentirci di prenderlo in braccio, giocare con lui, cambiargli il pannolino. Questo mix di sensazioni io, tutti noi della Croce Rossa, ce lo porteremo dentro per sempre. Non dimenticherò le parole di un medico ‘anziano’ volontario della Croce Rossa che stamattina dopo aver preso in braccio e cullato quel piccolino mi ha detto ‘Ecco cosa mi tiene ancora in Croce Rossa dopo così tanti anni’. Sono i valori di questa organizzazione". Ieri la Croce Rossa ha operato al porto e al PalaBrasili di Collemarino con circa 50 operatori tra cui 3 medici, altrettanti pediatri e poi infermieri, operatori sanitari e sociali, mediatori culturali, delegati territoriali. C’era anche il delegato regionale, Emanuele Baio. A coordinare l’intervento Gianni Barca: "Il personale è stato perfetto, ha fatto un lavoro straordinario e a tutti voglio lanciare un ringraziamento per quanto fatto in occasione di questo sbarco, il più numeroso rispetto ai quattro precedenti".