Gianni Giaccaglia nuovo Capo di Gabinetto

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, torna ad avere un Capo di Gabinetto dopo le dimissioni di Maria Gloria Frattagli. Il suo successore, Gianni Giaccaglia, dovrebbe essere operativo da lunedì prossimo nell’ufficio al secondo piano di Palazzo del Popolo, porta a porta proprio con la segreteria del sindaco. L’atto di nomina è stato formalizzato ufficialmente e il decorso dell’incarico pare sia fissato proprio dall’8 settembre prossimo. Alla fine la scelta per la copertura del delicato ruolo di membro fiduciario di staff - dal giugno 2023 ricaduto sulla figura di Maria Gloria Frattagli, curatrice della campagna elettorale sotto il profilo della comunicazione, fino alle dimissioni del giugno scorso – è ricaduta sull’ex assessore regionale con la prima presidenza di Gian Mario Spacca (centrosinistra) e vicesindaco della giunta Sturani, Gianni Giaccaglia. Ricordiamo Giaccaglia come membro storico del Partito Repubblicano. Ora la nomina molto importante come membro dello staff del sindaco di centrodestra.

Figura di grande esperienza, dopo anni lontano dalla politica, Giaccaglia torna in un incarico tecnico ma anche molto politico. Delle nomine di staff fatte dal primo cittadino di Ancona a inizio legislatura, appunto più di due anni fa, resta soltanto la responsabile della segreteria, Laura Pizzichini. Gli altri due ‘art.90’ come membri fiduciari non ci sono più; oltre alla Frattagli, dimissionaria, c’è stato il licenziamento di Francesco Bastianelli che doveva occuparsi di alcuni progetti strategici e invece a causa di due procedimenti disciplinari è stato messo alla porta alcuni mesi or sono. Non è andata meglio alla giunta sul fronte delle consulenze visto che il professor Floriano Bonifazi non ha mai iniziato la sua come coordinatore del PIA 2, il piano comunale per l’ambiente.

p.cu.