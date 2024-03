Gianni Iorio & Pasquale. Stafano chiudono il Jazz Accordion festival

Chiude in grande stasera la tre giorni del Jazz accordion festival di Castelfidardo, un’ottava edizione centrata sulla selezione di contenuti artistici fedeli alle più autentiche vibrazioni della fisarmonica nella musica jazz. Alle 18 il sipario si apre al teatro La Nuova Fenice di Osimo (la location infatti solo per oggi si sposta dai "vicini" osimani) sul collaudato duo Gianni Iorio & Pasquale Stafano per un concerto adatto ad un pubblico ancor più ampio. Ne è protagonista il bandoneon, strumento a mantice parente prossimo della fisarmonica. Iorio, musicista di estrazione fisarmonicista che si è specializzato negli ultimi anni sul bandoneon divenendone uno dei più autorevoli interpreti, effettua attraverso le sue composizioni una ricerca personalissima usando un linguaggio molto articolato che va ben al di là del "solo" tango, accompagnato dall’estro di un arrangiatore e pianista di primo piano come Stafano. L’ingresso al concerto è libero.