Gianni Morandi a Senigallia, Cambia la Viabilità e Apre la Passerella Ciclopedonale

Stasera in piazza Garibaldi arriva Gianni Morandi, cambia la viabilità e proprio oggi apre la passerella ciclopedonale. Sarà inoltre istituito, fino al termine della manifestazione il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Cavallotti, da piazza Garibaldi a via Portici Ercolani, lato porticato, in via Testaferrata, da piazza Garibaldi a via Portici Ercolani, ambo i lati e il divieto di transito, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, in piazza Garibaldi, tutto il tratto. L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21,30, saranno attive tutte le disposizioni per consentire la sicurezza dei partecipanti come il divieto d’inserire bottiglie e bicchieri in vetro all’interno della piazza aperta a 3mila e 600. Intanto c’è la firma e oggi apre il ponte ciclopedonale. La spiaggia di velluto dopo dieci mesi avrà di nuovo un collegamento tra la zona nord e quella sud della città. Una struttura fondamentale, soprattutto in vista dei grandi eventi come il concerto di Gianni Morandi in programma stasera.