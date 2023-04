Gianni Morandi, il tour estivo fa tappa a Senigallia il 6 luglio

A meno di 24 ore dall’ultimo show del ‘Go Gianni Go! Morandi nei palasport’, che ha animato tutto il mese di marzo, Gianni Morandi annuncia i primi appuntamenti estivi del ‘Go Gianni Go! Estate 2023’, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio, che lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive location d’Italia, tra cui piazza Garibaldi di Senigallia, il 6 luglio (ore 21.30). Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico ‘Evviva!’, tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti.

I biglietti per il concerto, organizzato da Best Eventi ed Eclissi Eventi, saranno disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com da lunedì alle ore 14. Info: 0859047726, www.besteventi.it, 0733865994 e www.eclissieventi.it. Ma Morandi si farà vivo a Senigallia anche prima del 6 luglio.

Accadrà il 16 aprile, quando allo stadio Bianchelli la Nazionale italiana cantanti sarà impegnata in una ‘Partita del cuore’ a favore della popolazione alluvionata. E’ l’iniziativa "Insieme per Senigallia", cui parteciperà appunto anche Morandi, insieme a Enrico Ruggeri e molti altri artisti.