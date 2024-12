Giano, prodotta l’ultima bobina poi lo stop

Stop dopo 47 anni di lavoro interrotto alla macchina F3 che produce carta per fotocopie alla cartiera di Fabriano. Ieri mattina alle 8 in punto è stata prodotta l’ultima bobina di carta e poi la F3 è stata spenta, al momento per sempre. E’ il frutto della decisione del gruppo Fedrigoni di chiudere Giano srl, la società scorporata di recente la quale si occupa della produzione della carta da ufficio, quella per fotocopie giudicata non redditizia dal gruppo Fdrigoni che già da un paio di anni provava a vendere. Al momento non ci sono acquirenti.

I 174 dipendenti però non sono stati licenziati: dopo lunga trattativa hanno ottenuto un anno di cassa integrazione e la promessa di essere ricollocati nella produzione di carte pregiate e di sicurezza, in altri stabilimenti marchigiani e del nord Italia.